«الأرصاد»: القاهرة ستتعرض لأمطار متوسطة فجرا وتمتد إلى مدن شمال الصعيد

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن كميات الأمطار ستزيد بداية من هذه الليلة وغدا، على السواحل الشمالية والاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، ووصلت إلى محافظات الوجه البحري.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة ON: «من المتوقع خلال الساعات المقبلة، أن تبدأ الأمطار في الهطول على محافظات القاهرة الكبرى، بأمطار خفيفة، ثم تبدأ كمياتها في الزيادة مع ساعات الفجر، وتكون متوسطة الشدة ورعدية على بعض المناطق».

امتدادا الأمطار إلى مناطق أخرى

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأمطار، ستمتد إلى مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وستستمر غدا، لافتة إلى أن الأمطار التي سقطت على السواحل الشمالية اليوم، كانت متوسطة إلى غزيرة، وستستمر ذلك على السواحل الشمالية.

بداية فصل الشتاء

وأشارت، إلى أن فصل الشتاء سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وكان هناك اليوم نشاط رياح، انخفضت معه الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية، وغدا سيكون هناك نشاط رياح، لكن دون أتربة.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، موضحةً أن طقسًا مائلًا للبرودة يسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، أثناء ساعات النهار، فيما يكون باردًا على السواحل الغربية، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، مع تكوُّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.