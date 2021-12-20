المهمة الأخيرة لـ«حنجل».. تفاصيل مقتل مسجل خطر أثناء سرقة مزرعة مواشي

عصابة مكونة من 10 متهمين مسلحين ببنادق آلية بينهم 8 مسجلين خطر، تخصصوا جميعا فى اقتحام مزارع الماشية وسرقتها تحت تهديد السلاح وتبين ارتكابهم عدد كبير من الوقائع بتلك الطريقة، بزعامة قائدهم «حنجل».

خطة الاقتحام

وأوضحت التحريات أن المتهمين التقوا يوم الثلاثاء الماضى، بقيادة زعيم التشكيل «منذر .م»، 43 سنة، وشهرته «حنجل»، مسجل خطر سرقات وسطو مسلح، واتفقوا على اقتحام مزرعة بمنطقة أرمنت مملوكة لمزارع يدعى «سيد .ح»، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على اقتحام المزرعة بخمسة منهم مستقلين دراجة نارية وسيارة ربع نقل لتحميل الماشية.

ملثمون وبنادق الية

وحسب التحريات الأمنية فقد اقتحم المتهمون المزرعة وهم مُلثمون، وكان من بينهم 3 مُسلحين بحوزتهم 2 بندقية آلية وفرد محلى، مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، للمزرعة، وقاموا بتهديد صاحبها والعمال والاستيلاء على رؤوس ماشية وتحميلها على السيارة ولاذوا بالهرب.

موت الزعيم

ووفقا للتحريات فقد لاحق نجل صاحب المزرعة المتهمين بإحدى السيارات واصطدم باثنين من مرتكبى الواقعة من مستقلى دراجة النارية، بحاجز خراسانى، فسقطا على الأرض ولاذا بالفرار في الأراضى الزراعية تاركين الدراجة النارية التي تم التحفظ عليها، وأمكن ضبط أحدهما وتبين أنه زعيم التشكيل وشهرته «حنجل»، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبه عدة إصابات نتيجة سقوطه من الدراجة النارية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وفـى وقتٍ لاحق توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

اعترافات المتهمين

توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، المتوفي بالاشتراك مع 10 أشخاص «لـ8 منهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم، وبحوزتهم عدد 3 بنادق آلية وفرد محلى ومن الطلقات مختلفة الأعيرة والسيارتين المُستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، كما أرشد أحد المتهمين عن 4 رؤوس ماشية ومبلغ مالى من حصيلة بيع المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.