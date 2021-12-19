خطوات استخراج «الفيش والتشبيه» إلكترونيا.. أونلاين ويصل حتى باب المنزل

صحيفة الحالة الجنائية أو ما يطلق عليه «الفيش والتشبيه» واحد من أهم الأوراق التي تطلب للتعيين في أي وظيفة للتأكد من خلو المتقدم من أي مشاكل قضائية أو سوابق جنائية، وقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، يستعرض «الوطن»، نستعرض خطوات استخراج الفيش الجنائي من موقع وزارة الداخلية، في السطور التالية:

خطوات استخراج الفيش الجنائي من وزارة الداخلية

وحتى تتمكن من استخراج صحيفة الحالة الجنائية من موقع وزارة الداخلية، يجب عليك اتباع الآتي:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وإدخال كلمة السر.

- اختيار قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية.

- اختيار إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- سيطلب منك إدخال بيانات الصحيفة، مثل اسم المتقدم، عنوان الإقامة، مكان الاستلام.

- بعد مراجعة البيانات التي تم إدخالها، والموافقة على الشروط الخاصة بالصحيفة وهى كالآتي:

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة

يتم بعدها تحديد طريقة الدفع إما ببطاقة الائتمان أو من خلال شركات التحصيل المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

بعد تسديد الرسوم، يتم الضغط علي تسجيل الطلب.

سوف يظهر رقم الطلب احتفظ بهذا الرقم، حيث يمكن تتبع موقف الطلب فيما بعد.

يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.