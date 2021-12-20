سلوى محمد علي: «مفيش ست غلبانة.. والراجل لو مكنش خارق يتقال عليه مقصر»

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن والدها كان صعيديا متنورا، ووافق على عملها بمجال الفن مقارنة بوالدتها التي رفضت ذلك، قائلة: «والدي كان صعيدي متنور ووافق على عملي في الفن. ووالدتي هي التي اعترضت».

الست هي اللي بتمشي العيلة

وكشفت «علي» في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»: أنها أخذت من الصعيد قوة الست قائلة: «اللي بتمشي العيلة هي الست والناس بيحترموها جدا»، متابعة: «الصعيد في طفولتي وجئنا إلى منطقة القلعة للعيش فيها.. وكان بها جمال في العمارة والحياة دافئة في المناطق الشعبية».

المجتمع بيطالب الراجل يكون خارق وسوبر مان

وذكرت في معرض تعليقها على دورها في فيلم «فتاة المصنع»، أنه لايوجد مايسمى «ست غلبانة»، قائلة: «مفيش ست غلبانة، وعندنا قوة مش قليلة الحيلة، لكن الراجل هو اللي قليل الحيلة، وإحنا نلاقي 100 حل للمشكلة في ثانية.. الراجل قليل الحيلة مقارنة بينا بنلاقي حل لأي مشكلة في ثانية».

الراجل غلبان وقليل الحيلة

وقاطعتها الحديدي قائلة: «بس أحيانا بيكون مفتري وبيستخدم سلطته وأمواله»، لترد «علي» قائلة: «الراجل غلبان والمجتمع بيطالبه يكون خارق وسوبر مان.. ولما مبيكونش خارق يتقال عليه مقصر».

وأجابت على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول طبيعة الأدوار التي تقدمها وطموحها في المنافسة على جوائز حتى لو بدور ثان، قائلة: «مش بفكر كتير في طول الدور ومساحة النجومية، ودائماً بفتكر الأجيال السابقة مثل توفيق الدقن وملاك الجمل وأحمد جزيري وستيفان رستي وعبدالسلام النابلسي كانت أسمائهم بتتكتب بعد عشرين اسم».

منبع سعادتي فنجان قهوة في شمس الشتاء

تابعت: «بيهمني الدور نفسه ومبسألش عن اسمي فين في التتر، والمشاهد مش بيدور على الأسماء، ده شئ جوه الصناعة، وبعد ثلاثة أيام في موسم زي رمضان بيختفي التتر بسبب الإعلانات».

وأتمت: «لو هنتمي لفئة الفنانة زينات صدقي واسمي يتكتب وسط مجموعة كبيرة فده كويس بالنسبة ليا»، وكشفت أنها تحب تقديم أدوار الناس العادية.. أكثر من أدوار الناس التي لديها قصص كبيرة، متابعة: «السعادة في فنجان قهوة في شمس الشتاء واستمتع بالحاجات الصغيرة».