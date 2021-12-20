المازوت خطر جديد يهدد لبنان و«عون» يوقع قانون زيادة اعتمادات «أوجيرو»

حذرت وزارة الاتصالات في لبنان، من خطر انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في الأيام القليلة المقبلة في البلاد، داعية إلى حسم ملف فتح الاعتمادات لهيئة «أوجيرو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، في بيان، إن «3 لاءات» باتت تتحكم بقطاع الاتصالات ولم يعد بمقدور الوزارة حلها: «لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين»، موضحا أن سنترال طرابلس - التبانة، وعددا من السنترالات الأخرى، توقفت بسبب نفاد المازوت.

وشدد «القرم»، على وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لـ«أوجيرو» بـ350 مليار ليرة لبنانية، بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب، موجها نداء عاجلا إلى الرئيس الببناني، ميشال عون، بضرورة حل الموضوع نهائيا وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن الهيئة من تلبية حاجاتها، وإلا على الاتصال والإنترنت السلام.

اليوم.. إصدار قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لـ هيئة «أوجيرو»

وفي وقت لاحق، أعلن مدير عام «أوجيرو»، عماد كريدية، أنه عطفاً على مناشدة القرم، تبلغ من مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أن الرئيس عون وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لـ الهيئة، وأن القانون سيصدر، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

وفي سياق آخر، علقت وزارة الثقافة اللبنانية على استخدام مرشدة سياحية عبارة الاحتلال الفارسي خلال جولة نظمتها بالمتحف الوطني في إطار حفل بمناسبة عيد القديسة الإيطالية لوسي بدعوة من سفارة السويد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تشدد على ضرورة تحييد إرث لبنان الثقافي عن التجاذبات كافة، مشيرة إلى أنها لن تألو جهدا في سبيل صون المتحف الوطني صرحا حضاريا جامعا لكل اللبنانيين، في تاريخهم وحاضرهم، منزها عن أي شائبة.

وأوضحت الثقافة اللبنانية، أن المرشدة السياحية، التي نسب إليها إثارة النعرات الطائفية، ليست من موظفي الوزارة أو المتحف، وأن الأمر سيكون موضوع إخبار في حقها أمام القضاء المختص.

وكان احتفال، أقيم في وقت سابق، بـ المتحف لمناسبة عيد القديسة الإيطالية لوسي، بدعوة من السفارة السويدية في لبنان، وكان من ضمن الفاعليات، جولة على أقسام المتحف الوطني نظمتها سيدة تدعى «لوديا دباس»، التي شرحت للحضور المراحل التاريخية للموجودات وقيمها.

ووصف «دباس»، المعروضات وتردها إلى الحقبة البيزنطية مثلا، وأخرى للحقبة العثمانية والفرنسية، وعندما وصلت إلى قطعة ما تعود إلى الحقبة الفارسية، قالت «أما هذه فتعود لحقبة الاحتلال الفارسي».