رئيس وزراء لبنان: طلبنا من مصر تزويدنا بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة

أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم، بيانا حول مخلص زيارته إلى مصر، كشف فيه عن أنه طلب دعم مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة، مؤكدا أنه سيتم الاستجابة لهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن، بحسب ما نشر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني، أنه عرض خلال زيارته لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي.

ميقاتي: ناقشنا مع الجانب المصري عددا من الموضوعات الاقتصادية

ولفت «ميقاتي» إلى أن هناك أيضا بعض الطلبات المتعلقة بأنواع معينة من الأدوية والمواد الغذائية، مؤكدا أنه مصر سوف تلبي تلك الطلبات في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، إنه ناقش مع الجانب المصري عددا من الموضوعات الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الإجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة.

«ميقاتي» يشيد بجهود مصر الصادقة لحشد الدعم للبنان

وأشاد «ميقاتي» بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني تقدير بيروت للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار في المنطقة العربية ككل.

«مدبولي»: الرئيس السيسي وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأضاف «مدبولي» أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما وعد رئيس الوزراء نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين، وأكد كذلك أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان.

وتأتي المطالب اللبنانية وسط أزمة اقتصادية انعكست سلبا على حياة المواطن اللبناني خصوصا أنها متعلقة بالطاقة والغذاء والدواء، في ظل انهيار الليرة اللبنانية والخلافات السياسية القائمة.