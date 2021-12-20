مصرع طالب سقط من قطار بسوهاج.. «اختل توازنه أثناء وقوفه على الباب»

لقى طالب مصرعه، إثر سقوطه من قطار في أثناء وقوفه على أحد الأبواب، بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى «المنشأة» المركزي، وأُخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من قطار بين محطتي سكة حديد المنشأة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أنَّه في أثناء أستقلال «جورج.ش.ح»، (20 سنة - طالب)، ويقيم دائرة مركز العسيرات قطار ركاب «سوهاج – نجع حمادي»، وحال وقوفه على باب إحدى عربات القطار اختل توازنه، وسقط أرضاً وتوفي في الحال.

عم الضحية ينفي وجود أي شبهة جنائية

بسؤال عمه «نشأت.ح.ح»، (49 سنة - موظف)، قرر بمضمون ما تقدم، نافيًا الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

بتر قدم طالبة سقطت من أحد القطارات

وقبل عدة أيام، شهدت محافظة سوهاج واقعة مماثلة حيث سقطت طالبة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أسفل عربات أحد القطارات خلال محاولتها ركوب قطار في أثناء تحركه بمحطة قطارات فرعية بدائرة مركز سوهاج، مما نتج إصابتها وبتر قدمها، حيث تمّ نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.