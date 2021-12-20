إصابة عضوين بالحزب الديمقراطي الأمريكي بكورونا رغم تلقيهما 3 جرعات لقاح

أعلن المرشحان السابقان في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي الأمريكي، عام 2020، «إليزابيث وارن وكوري بوكر»، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأشار السناتوران، إلى أعراض خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة.

وقالت «وارن»، إنها كانت تقوم باختبار كورونا بانتظام، مشيرة إلى أنها عانت من أعراض خفيفة فقط، وأعربت السناتور الأمريكي على امتنانها للحماية المقدمة من التطعيم، وحثت من لم يتلق التطعيم بتلقي جرعات لقاح كورونا والجرعة المعززة في أقرب وقت ممكن، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز»، الأمريكية.

وقال «بوكر»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه بدأ يشعر بالأعراض للمرة الأولى، أمس الأول، مشيرا إلى تلقيه جرعتين من «لقاح كورونا»، كما تلقى جرعة معززة، وشجع السناتور الأمريكي، المواطنين على تلقي التطعيم المضاد لـ «كورونا».

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس الامريكي، «جو بايدن»، غدا الثلاثاء، خطابا بشأن تطورات «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية..

«فاوتشي»: «أوميكرون» ينتشر بسرعة في كل أنحاء العالم

من جانبه، حذر كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، «أنتوني فاوتشي»، من أن المتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس كورونا ينتشر بسرعة في كافة أنحاء العالم، معبرا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أمريكي مؤهلين للتطعيم ضد «كورونا» لم يتلقوا اللقاح بعد.

وقال فاوتشي، لشبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية، إن المتحور الجديد سيصبح مهيمنا وستواجه البلاد أسابيع أو أشهر صعبة مع الدخول في فصل الشتاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

صحة الاحتلال توصي بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة

من جانبها، أوصت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة، داعية إلى إضافة عدد من الدول الأوروبية إلى قائمة الدول الحمراء، في محاولة لاحتواء المتحور الجديد.

وكانت وزارة صحة الاحتلال، أوصت في وقت سابق، بإعلان كندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا دولا حمراء يمنع السفر لها، وتنتظر هذه التوصية موافقة الحكومة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة للحكومة، إن إسرائيل تشهد موجة تفش خامسة للفيروس، مضيفا أن «أوميكرون» وصل ويتفشى بسرعة.

وكان أعضاء برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست»، وافقوا على توصية سابقة لوزارة الصحة، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى فرنسا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا والسويد، كما أضافت سلطات الاحتلال كل من بريطانيا والدنمارك إلى قائمتها الحمراء الخاصة بـ «كورونا» إلى جانب معظم دول إفريقيا.