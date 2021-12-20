مصرع ربة منزل غرقا في ترعة بسوهاج.. انزلقت قدماها أثناء تشوين البوص

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا، إثر سقوطها داخل ترعة «الكسرة» بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية وتشوينها كميات من البوص على حافة الترعة، إذ انزلقت قدمها وسقطت في المياه، واُنتشلت الجثة ونُقلت إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بغرق سيدة بترعة «الكسرة» دائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، كما انتقل قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

انتشال الجثة ونقلها للمشرحة

وتبين من المعاينة والفحص غرق المدعوة «عبير. ا. س»، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتم أنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام، بواسطة سيارة إسعاف.

وبسؤال كل من زوجها «هيثم. ف. ج»، 25 سنة، عامل، ووالدها «أحمد. س. ع»، 49 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية وتشوين كمية من البوص على حافة الترعة أمام المنزل انزلقت قدماها، وسقطت بها، ولعدم إجادتها السباحة غرقت بها، ونفيا الشبهة الجنائية.

الطب الشرعي: لا شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.