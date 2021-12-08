غرق سائق سقط بسيارته داخل ترعة ومصرع طفل بحادث سير بسوهاج

لقى سائق مصرعه غرقًا إثر سقوطه بسيارته داخل ترعة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، كما لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من سيارة ربع نقل في أثناء محاولته ركوبها خلال سيرها بدائرة مركز جهينة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة بوصول الطفل «حسن.ع.ا»، 5 أعوام، تلميذ، ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة».

وأفاد والده «علي.ا.ع»، 46 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية بأنَّه في أثناء لهو نجله أمام المنزل ومحاولته الإمساك من الخلف بسيارة ربع نقل قيادة «محمد.ب.م»، 32 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية سقط على الأرض، ما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنَّ سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع سائق انقلبت به سيارة داخل ترعة

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوصول «الراعي. ف» 36 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة» إثر حادث سيارة.

وأفاد شقيقه «كرم.ف.ا»، 40 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنَّه في أثناء قيادة شقيقه السيارة ربع نقل على الطريق دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنَّ سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.