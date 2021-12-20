تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بقيمة جنيهين في الأسواق، مدعومة بارتفاع الدولار أمام 6 عملات رئيسية، على خلفية مضاربات المستثمرين، حيث تعد العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب.

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»

سجل سعر الذهب استقرارًا لليوم الثاني في محلات الصاغة «دون مصنعية»، ليباع جرام الذهب عيار 24، بسعر 901 جنيه مقابل 903 أمس بتراجع جنيهين، وسجل عيار 21 سعر 788 جنيهًا، فيما بيع عيار 18، بسعر 675 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6304 جنيهات.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا، ليسجل جرام الذهب عيار 24، سعر 57.93 دولار، وعيار 22 بنحو 53.10 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.68 دولار، وبلغ سعر عيار 18 نحو 43.44 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.801.86 دولار.

مكاسب الذهب محليا

وحقق جرام الذهب مكاسب بقيمة 8 جنيهات محليا، قبيل إغلاق البورصات العالمية لتعاملاتها الجمعة الماضي، كما ارتفع عالميا عدة مرات، مدعوما بتراجع سعر الدولار عالميًا أمام أغلب العملات الرئيسية، وعودة المخاوف من فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، الذي ظهر في العديد من دول العالم.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، سبب التراجع في سعر الذهب اليوم، بأنّه لا يحفز على الشراء، لكنه يعطي قدر من التفاؤل لدى المتعاملين في سوق الذهب.

تحركات إيجابية للذهب قريبا

وشدد سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، على أنّ هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات لكن بشكل تدريجي، ورغم وجود المحفزات الكافية لصعود الذهب ممثلة في ارتفاع التضخم، إلا أنّ الأسواق العالمية شهدت اليوم تراجعا طفيفا، وجميع المؤشرات تتجه إلى التحركات الإيجابية للذهب خلال الفترة المقبلة.