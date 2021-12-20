«س و ج» عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول

تقدم «الوطن»، في إطار خدماتها التعليمية التي تقدمها لقرائها، التفاصيل الكاملة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها اعتباراً من 22 يناير المقبل، إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة ووسط إجراءات وقائية مشددة.

.. متى تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي؟

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، اعتباراً من 22 يناير المقبل.

.. ومتى تنتهي الامتحانات؟

تنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 2 فبراير المقبل.

.. ومتى تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي؟

تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 يناير المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.

.. ماذا عن آلية عقد الامتحانات؟

تعقد الامتحانات إلكترونياً على أجهزة التابلت التي تم تسليمها للطلاب.

.. هل توجد امتحانات ورقية؟

سيتم عقد امتحان يشمل أسئلة مقالية ورقياً على مستوى المدرسة.

.. وكيف يتم تصحيح الامتحانات؟

يتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً على أجهزة إلكترونية دون تدخل العنصر البشري، أما الأسئلة المقالية التي تعقد ورقياً يتم تصحيحها في المدرسة.

.. وماذا عن نوعية الأسئلة؟

تشمل الامتحانات الإلكترونية أسئلة موضوعية متنوعة من اختيار متعدد.

.. وهل يتم تخصيص وقت إضافي للأسئلة المقالية؟

يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتاً لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة.

.. هل يجوز للطالب اصطحاب الكتب المدرسية في الامتحانات؟

لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان.

.. هل تعقد الامتحانات بنظام الـ«أوبن بوك»؟

تعقد الامتحانات بنظام الـ«أوبن بوك».

.. ما الهدف من الكتب الإلكترونية على أجهزة التابلت؟

يمكن للطالب الاطلاع على الكتب الإلكترونية على جهاز التابلت أثناء الامتحان.

أعلن كل هذه التفاصيل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في بيان له، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.