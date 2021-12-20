سعر حديد التسليح اليوم وسط توقعات باستمرار استقراره حتى نهاية العام

واصلت أسعار حديد التسليح، استقرارها، اليوم الإثنين، 20 ديسمبر 2021، محليًا في كل محافظات مصر، تزامنًا مع تذبذب الأسعار على الصعيد العالمي، وفق ما أعلنته شركات حديد التسليح خلال الشهر الجاري.

وتتوقع شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، برئاسة أحمد الزيني، رئيس الشعبة، استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية العام الجاري مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وعمليات البناء، وكذلك المخزون.

ويشار إلى أن إجمالي الاستهلاك بالسوق المحلية من الحديد يصل إلى 7.4 مليون طن، يستحوذ الأفراد منها على 50%، بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة مشروعات القوات المسلحة والمدن الجديدة والأنفاق 30%، ويصل استهلاك المطورين العقاريين من الحديد 20%.

تكلفة الحديد في بناء العقارات تتراوح بين 10 و12%

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار الحديد، اليوم الإثنين 20 ديسمبر، على الصعيد المحلي.

أسعار الحديد محليًا

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

أسعار الخامات عالميًا

سجّلت أسعار خامات حديد التسليح عالميًا استقرار سعريًا، اليوم الأثنين 20 ديسمبر، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:

أسعار خامات الحديد

- يباع خام الحديد بسعر 117.75 دولارًا.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارًا.

- خردة الصلب بسعر 465 دولارًا.

- يباع البليت بسعر 635 دولارًا.

- يباع حديد التسليح بسعر 705 دولارًا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارًا.

- يباع المسطحات بسعر 790 دولارًا.

- يباع الرصاص بسعر 2307.5 دولار.

- يباع النحاس بسعر 9437.5 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2724.5 دولار.