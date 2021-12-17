للراغبين في البناء وشراء العقارات: تعرف على سعر حديد التسليح اليوم

شهد سعر بيع حديد التسليح، اليوم الجمعة، 17ديسمبر 2021، استقرارا محليا في كافة محافظات مصر، فضلا عن استقراره على الصعيد العالمي، وكانت شركات حديد التسليح أعلنت عن ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، وبالرغم من استقرار الأسعار إلا أن الأسواق تعاني من الركود وتراجع الطلب.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار الحديد، اليوم الجمعة، 17 ديسمبر، على الصعيد المحلي.

أسعار الحديد محليا

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرار سعريًا، اليوم الجمعة 17 ديسمبر، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:-

أسعار خامات الحديد

- يباع خام الحديد بسعر 111دولار

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 470 دولارا.

- يباع البليت بسعر 635 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 715 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9199.5 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2184.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2597.0 دولار.

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ونصح «أحمد الزيني»، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين الراغبين في شراء عقار او البناء، بالشراء في موسم الشتاء لقلة الطلب ووجود عروض سعرية على العقارات في جميع المحافظات لتنشيط المبيعات فضلا عن استقرار أسعار مواد البناء.

وأضاف أن منتصف العام المالي وشهر ديسمبر من أفضل الأوقات للاستثمار العقاري، لأنها المواعيد التي تسدد فيها الشركات العقارية أقساط القروض للبنوك، لذا تلجأ الشركات إلى تقديم تسهيلات في سداد ثمن العقارات لرفع الطلب وجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ومن ثم توفير الأموال اللازمة لسداد الأقساط.