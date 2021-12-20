رئيس وزراء بريطانيا في أزمة بسبب «اجتماع الجبن والكحول».. خالف القيود

يواجه رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، دعوات للاستقالة، بسبب انتهاكه للقواعد الاحترازية لفيروس كورونا التي فرضها بنفسه، بعد أن نشرت صحيفة «الجارديان»، البريطانية صورة حصلت عليها، وتظهر «بوريس جونسون»، برفقة عشرة أشخاص مجتمعين دون مراعاة لقواعد الإغلاق التي فرضتها الحكومة في ذلك الوقت لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

الصورة تظهر جونسون وزوجته في الحديقة مع بعض الموظفين

وقالت الصحيفة البريطانية إنّ الصورة الجديدة التي نشرتها الجارديان، تظهر بوريس جونسون وزوجته كاري سيموندز، يحملان طفلهما حديث الولادة، جالسين حول طاولة يعلوها الجبن ومشروب كحولي، إلى جانب شخصين يعتقد أنهما موظفين في الحكومة.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت الحكومة البريطانية إن جونسون كان يعمل في الحديقة قبل أن يذهب إلى منزله في الساعة 7 مساءً، وتابعت الصحيفة أنه في ذلك اليوم، عقد «مات هانكوك»، وزير الصحة آنذاك، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساءا حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد وعدم استغلال الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع في مايو للتواصل الاجتماعي في مجموعات.

القيود كانت لا تزال صارمة وقت التقاط الصورة

وفي ذلك الوقت، كانت المدارس لا تزال مغلقة، وأغلقت الحانات والمطاعم، مع فرض قيود صارمة على الاختلاط الاجتماعي، وبينما سُمح لعدد أكبر من الأشخاص بالعودة إلى أماكن عملهم، لكن التوجيه نص على ضرورة اتباع مسافة اجتماعية تبلغ مترين في جميع الأوقات ونصت التدابير على: «يجب أن يحضر المشاركون الضروريون فقط الاجتماعات ويجب أن يحافظوا على مسافة مترين طوال الوقت».

حزب العمال البريطاني: ما حدث صفعة على وجه الشعب

ونقلت الصحيفة البريطانية عن «أنجيلا راينر»، نائبة زعيم حزب العمال البريطاني، بأن الصورة صفعة على وجه الشعب البريطاني، مضيفة: «يُظهر رئيس الوزراء باستمرار أنه لا يبالي بالقواعد التي يضعها لبقية الأمور، فهو يتناول المشروبات الكحولية ويحتفل في وقت متأخر من المساء عندما كان الباقون منا لا يخرجون من المنزل إلا مرة واحدة للمشي».

وواجه رئيس الوزراء سلسلة من الاتهامات من بنيها إقامة الحفلات أثناء فرض قيود كورونا، وأُجبر على إجراء تحقيق مع إدارة الخدمة المدنية، على الرغم من تنحي رئيسها بسبب مزاعم بشأن إقامة حفل عيد الميلاد الخاص به.