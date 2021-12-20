الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى بداية من مساء اليوم

قالت الدكتورة «منار غانم»، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت خلال الساعات الماضية ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وتساقطت معها حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد، وامتدت إلى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات القناة.

استمرار هطول الأمطار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي على فضائية EXTRA NEWS، أنّ مصر شهدت هبوب رياح وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا، وتسقط الآن على محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة ورعدية.

أمطار متوسطة على بعض المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أيضا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من وسط الدلتا، ومع بدايات الظهيرة سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية على المناطق الجنوبية من البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، لكن سيستمر نشاط الرياح المؤدي إلى اضطراب شديد جدا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لتصل إلى 5 أمتار فضلا عن الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خلال ساعات النهار وساعات الليل.

ولفتت، إلى أنّ الطقس يكون باردا على الأنحاء كافة نهارا، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، ومن المتوقع مع مساء اليوم الإثنين، وبدايات صباح غد الثلاثاء، أن تشهد البلاد تحسنا في الأحوال الجوية وانخفاض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا كما ستقل كمية الأمطار غدا على السواحل الشمالية وتكون من خفيفة إلى متوسطة.