شاهد إثبات بحادث الشيخ زايد: شممت رائحة خمر.. والمتهم استنجد بفتاة حضرت لنقله

حصلت «الوطن» على نص أقوال شهود الإثبات في قضية حادث الشيخ زايد، المتهم فيها «كريم الهواري»، إذ تسبب في وفاة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بشارع النزهة بالشيخ زايد، فجر يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، خلال قيادته السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مُسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقُيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

سيارة المتهم رياضية.. وتجاوزتني بسرعة فائقة

واستمعت النيابة العامة، لأقوال الشاهد الأول «عبدالله.أ.م»، (23 سنة، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، الذي قال إنَّه حال استقلاله سيارته، وبصحبته الشاهد الثاني وعقب مرورهما منفذ طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي اتجاه محور 26 يوليو دائرة قسم ثان الشيخ زايد، أبصر سيارة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة، لم يدركها إلا لدى سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة ارتطامها بسيارة المجني عليهم، ودفعها مسافة تجاوز الـ150 مترًا، إذ اكتشف وفاة المجني عليهم.

سيارة المتهم ارتطمت بأخرى ودفعتها لمسافة تجاوز الـ150 مترًا

وأضاف شاهد الإثبات الأول، أمام النيابة، أنَّه عاين ما ألمّ بالمتهم من جرح أعلى حاجبه وشكواه من ألم بالركبة، مؤكّدًا أنَّه شمَّ رائحة خمر تفوح من المتهم، وأجرى الأخير اتصالًا هاتفيًا بإحدى الفتيات التي حضرت ونقلته من موقع الحادث.

ولم تختلف شهادة شاهد الإثبات الثاني «أحمد.م.ع»، (23 سنة، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، عن مضمون شهادة الأول، حيث كان يرافقه وقت الحادث.

حادث الشيخ زايد

ووقع حادث الشيخ زايد، فجر الجمعة الموفق 10 ديسمبر، حين اصطدمت السيارة التي يستقلها المتهم كريم الهواري، أخرى يستقلها 4 طلاب، مما أدى لوفاتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وأمرت بدفن المجني عليهم، بعد معاينة الجثث ومكان الحادث، كما أمرت بإزالة حطام السيارتين، وحبس المتهم، ثم إحالته إلى المحاكمة الجنائية؛ أمام محكمة جنايات الجيزة والتي تبدأ مطلع يناير المقبل.