الليرة التركية تتراجع للمرة الثانية أمام الجنيه المصري على مدار اليوم

سجّلت الليرة التركية تراجعًا للمرة الثانية اليوم الإثنين 20 ديسمبر، أمام كافة العملات، بعد أن فقدت نحو 55% من قيمتها، وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17.43 مقابل الدولار الأمريكي بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم.

سعر الليرة التركية أمام العملات

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الجنيه المصري، الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني»، حيث تراجع سعر الليرة التركية، أمام 7 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الجنيه مقابل الليرة التركية

سجلت الليرة التركية اليوم تراجعًا للمرة الثانية أمام الجنيه المصري لتباع الليرة بسعر 0.9201 جنيه، ويباع الجنيه المصري بسعر 1.1096 ليرة تركية بارتفاع نسبتها 4.83%.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

وسجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا قياسيًا للمرة الثانية على التوالي على مدار اليوم الإثنين، ليباع الدولار بسعر 17.43 ليرة تركية بنسبة ارتفاع سجلت 6.25%

سعر الليرة التركية أمام اليورو

و فيما سجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا للمرة الثانية ليباع بـ 19.62 ليرة تركية بنسبة 6.19%.

سعر الليرة أمام الجنيه الإسترليني

بيع الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية بسعر 23.04 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 5.98%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، سعر 15.38 ليرة تركية بارتفاع 4.96.49%.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وسجل الفرنك السويسري، نحو 18.87 ليرة تركية بارتفاع بنسبة 6.27%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية للمرة الثانية، ليباع بسعر 273 ليرة بارتفاع 6.09%.