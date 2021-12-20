نيوزيلندا ترجح وفاة شاب بسبب لقاح «فايزر».. والشركة تتابع

رجحت السلطات فى نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن سبب وفاة شاب يبلغ من العمر 26 عاما، يرجع لتلقيه لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفاة شاب بعد تلقيه لقاح «فايزر»

وقالت السلطات، إن وفاة الشاب جاءت بعد تلقيه لقاح «فايزر» المضاد لكورونا، وذلك بعد أن أصيب بالتهاب نادر في عضلة القلب عقب حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، وقال المجلس المستقل المعني بمراقبة سلامة لقاحات فيروس كورونا في بيان: «إنه بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، يعتبر المجلس أن إصابة هذا الشاب بالتهاب عضلة القلب ربما كان ناتجا عن تلقيه لقاح فايزر».

ويذكر أن الشاب الذي توفي في غضون 14 يوما من حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، لم يلجأ لأي مشورة طبية أو علاج بعد ظهور أعراض المرض عليه، حيث إن التهاب عضلة القلب يحد من قدرته على ضخ الدم وإحداث تغيرات في إيقاع ضرباته.

متابعة شركة «فايزر» لحالة الوفاة

ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم شركة «فايرز»، إن الشركة على علم بشأن التقارير الخاصة بحدوث الوفاة في نيوزيلندا، حيث إنها تراقب جميع التقارير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة.

ثاني حالة وفاة ترتبط بلقاح «فايزر»

ووفقا لما ذكرته وكالة انباء «رويترز»، فإن هذه ثاني حالة وفاة في نيوزيلندا ترتبط بأثر جانبي معروف لكنه نادر للقاح «فايزر»، و ذلك بعد أن أبلغت السلطات الصحية فى نيوزيلندا، في أغسطس الماضي، عن وفاة امرأة بعد تلقيها جرعتين من اللقاح.

وفى السياق ذاته، قال مجلس سلامة اللقاحات في نيوزيلندا، إن شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 13 عاما، توفيا جراء إصابتهما المحتملة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي اللقاح، ولكنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات قبل ربط وفاة الطفل باللقاح، فى حين من المستبعد أن تكون وفاة الشخص الآخر، وهو رجل في الستينيات، مرتبطة باللقاح.