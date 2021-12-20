الغرف السياحية: إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للعاملين بالفنادق

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العاملين بالقطاع الفندقي المصري سيتلقون خلال الأسابيع المقبلة الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا، موضحًا أنه تم الانتهاء حاليًا من تطعيم كافة العاملين بالقطاع الفندقي المصري بجرعتي التطعيم خلال الفترة الماضية، حيث كانت العمالة الفندقية بالقاهرة والجيزة أخر من تم تطعيمهم بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.

التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين على الجرعة الثالثة من التطعيم

وأضاف عاقل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تنسيق يتم حاليا بين وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية للبدء في حصول العاملين على الجرعة الثالثة من فيروس كورونا.

وتابع عاقل، أن العاملين بالقطاع الفندقي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، هم أول الحاصلين على الجرعة التعزيزية من بين العاملين بالفنادق المصرية.

وأكد، أن الغرفة شددت على جميع الفنادق بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية، فضلًا عن اشتراطات صحة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن المنشآت الفندقية التي لن تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات سيتم توقيع عقوبات عليها تصل لإغلاق الفندق مع توقيع غرامة مالية.

تدريب 25 ألف عامل فندقى حتى يونيو المقبل

وأوضح، أن الغرفة بدأت حاليا في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالفنادق المصرية لتنمية مهاراتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية لاسيما المتعلقة بالغذاء، مؤكدًا أن الغرفة تستهدف تدريب ما بين 22 إلى 25 ألف من العاملين بالفنادق بحلول شهر يونيو المقبل، موضحًا انه تم تركيز واختصار زمن المدة التدربية لتكون لمدة يومين فقط.

وأكد رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، أن مستوى العديد من الفنادق المصرية حاليًا لا يقل عن نظيرتها الأوربية، لافتا إلى أن الغرفة وضعت خطة قصيرة ومتوسطة الأجل لتكون كافة المنشآت الفندقية المصرية بمستوى عالمي وتم اتخاذ العديد من الإجراءات للوصول لهذا الهدف خلال الفترة المقبلة.