انتظام رحلات مصر للطيران رغم الطقس السيئ.. وإقلاع 26 رحلة حتى الآن

شهدت رحلات مصر للطيران انتظاما في التشغيل منذ الدقيقة الأولى للعمل صباح اليوم الإثنين في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة في بيان عنها، أنّه حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، أقلعت 26 رحلة دولية وداخلية من إجمالي 86 رحلة تسيرها الشركة الوطنية اليوم، من مطار القاهرة والمطارات المصرية، بمعدل 55 رحلة دولية و25 رحلة داخلية و6 رحلات شحن جوي لنقل 9775 راكبا.