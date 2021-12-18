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مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها بين القاهرة وتورونتو الثلاثاء المقبل

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الوطن
10:04 ص | السبت 18 ديسمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وتورونتو بكندا، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر 2021.

3 طرق للتواصل مع مصر للطيران

وأهابت شركة مصر للطيران، بعملائها الراغبين في السفر على رحلاتها التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعها الإلكتروني egyptair.com، أو الاتصال بوكلاء السياحة والسفر المعتمدين، ولمعرفة متطلبات السفر من وإلى كندا، برجاء مراجعة الموقع الإلكتروني egyptair.com.

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