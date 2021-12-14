«مصر للطيران» للمسافرين إلى سويسرا: تحليل PCR قبل الرحلة بـ72 ساعة

وجهت مصر للطيران، اليوم، في ضوء إعلان السلطات السويسرية مؤخرا، قرار رفع حظر السفر من بعض الدول، ومن بينها مصر، وإنهاء الحجر الصحي للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل، عملائها المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى جينيف، بضرورة إجراء تحليل PCR قبل دخول سويسرا بـ 72 ساعة، ثم إجراء بـ Antigen Rapid أو PCR ما بين اليوم الرابع والسابع بعد الوصول.

ضوابط السفر إلى سويسرا

كما طالبت مصر للطيران، عملائها المسافرين إلى سويسرا، بضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال الاتصال بمركز مصر للطيران على 1717 من أي موبايل أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو أقرب وكيل سياحي.