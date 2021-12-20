خريطة حفلات الكريسماس بالقاهرة.. الكينج في التجمع ونيكول في التحرير

بدأ العد التنازلي لمهرجان حفلات رأس السنة 2022 التي يشارك فيها كبار الفنانين العرب ويقدم كل فنان باقة متنوعة من أفضل أغانيه لجمهوره، وفي هذا الصدد؛ رصدت «الوطن» خريطة حفلات الكريسماس والمواعيد وأسعار التذاكر على النحو التالي:

خريطة حفلات رأس السنة 2022

من المقرر أن يُحيي الفنان محمد عدوية حفل الكريسماس يوم 25 ديسمبر 2021 في أحد فنادق التجمع الخامس بشارع التسعين، ويشاركه الحفل يارا محمد وأحمد عامر، وجاء سعر تذكرة الحفل بـ600 جنيه للفرد شاملة العشاء.

ويستعد الكينج محمد منير لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 24 ديسمبر الجاري في Jewel sport city في التجمع الأول، وجاءت أسعار التذاكر بـ300، و600، و1200 جنيه.

ويحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 24 ديسمبر الجاري على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر على أن يكون الدخول بالملابس الرسمية، وجاءت أسعار التذاكر بـ400 و650 و750 و900 جنيه.

كما يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل الكريسماس يوم 25 ديسمبر الجاري بفندق تيوليب جاردنز التجمع الخامس، ومن أبرز شروط حضور الحفل الدخول بالملابس الرسمية لمن هم فوق الـ18 عامًا فقط، كما يمنع الخمور والمشروبات الكحولية تمامًا.

كما تستعد النجمة نيكول سابا لإحياء حفلة رأس السنة يوم الخميس 30 ديسمبر الجاري في الجريك كامبس بالتحرير ويشاركها الحفل المطرب رضا البحراوي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 و750 جنيهًا، ويبدأ الحفل من 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

أما يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، يحيي الفنان أحمد سعد حفل ليلة رأس السنة في الجريك كامبس بالتحرير، ويشاركه الحفل حودة بندق، وشاهيناز، وشيماء المغربي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 و750 جنيهًا، ويبدأ الحفل من 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

ويحيي مطرب الراب ويجز حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر في فاميلي بارك بالتجمع الخامس، ويشاركه الحفل مغني الراب ليجي سي، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 جنيه.

وتستعد فرقة كايروكي لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 23 ديسمبر الجاري في زيد بارك بالشيخ زايد، وجاءت أسعار التذاكر بـ300 و500 و650 جنيهًا.

وتحيي المطربة وجدان حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر في قاعة الحكمة الساعة 7:30 مساءً، وجاء سعر تذكرة الحفل بـ70 جنيهًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل خريطة الحفلات تباعًا على مدار شهر ديسمبر الحالي، على أن يتم أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية في أثناء الحفل حفاظًا على سلامة الحاضرين.