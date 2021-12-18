حتى لا تنزعجوا.. لماذا تضاف الرائحة الكريهة إلى الغاز الطبيعي؟

أعلنت العديد من شركات الغاز الطبيعي في مصر عن ملء تنك وخزان الرائحة الرئيسي بمحطات تخفيض الضغط وإضافة الرائحة، الأمر الذي يتسبب في شعور المواطنين بالرائحة الغريبة للغاز الطبيعي.

ويجعل هذا الأمر، كثيرا من المواطنين، يتساءلون عن سبب إضافة تلك الروائح المزعجة التي تسبب لهم اختناقا بسيطا أو تشعرهم بعدم الراحة، نظرا لأن الرائحة غير مستحبة ونفاذة.

قال أحد العاملين بشركة «تاون جاس»، إنَّ الغاز الطبيعي من الغازات عديمة الرائحة واللون وقابل للاشتعال بشكل سريع، كما أنه عديم السميّة وأخف وزنًا من الهواء وهو ما يجعله ينتشر ويتطاير في الهواء بشكل أسرع من غاز البوتاجاز.

وأضاف العامل ببتروجاس، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه بسبب قابلية الغاز الطبيعي للاشتعال وأنه بدون رائحة، تمزج شركات المرافق العامة وشركات الغاز منتجا آخر يضيف إليه رائحته القوية والنفاذة والتي تشبه رائحة البيض الفاسد، وذلك بهدف الكشف عن أي تسرّب للغاز بسرعة وسهولة أكبر.

أهمية إضافة الرائحة إلى الغاز الطبيعي

وواصل قائلا: «يأتي السبب الرئيسي لوضع مثل هذه الروائح هو لمعرفة الأشخاص أن هناك تسريبا بالغاز الطبيعي للإبلاغ بها للطوارئ، لأنه إذا لم تتواجد هذه الروائح سينتشر الغاز دون معرفة ذلك مما يمكن أن يتسبب في الكثير من الحرائق، لكن هذه الروائح تقلل من مثل هذه الحوادث، حيث يتم إبلاغ الطوارئ فور شم هذه الرائحة للتعامل بشكل سليم مع المشكلة».

كما تتم أعمال إضافة رائحة الغاز الطبيعي في محطات تخفيض الضغط بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمن المواطنين.

خطوات لأمانك إذا انتشرت رائحة غاز حولك

وتؤكد شركات الغاز الطبيعي على المواطنين باتخاذ بعض الإرشادات التي يمكن القيام بها عند اكتشاف تسرب للغاز، من خلال فتح جميع النوافذ والأبواب وأي منافذ للتهوية بشكل صحيح وفوري، وإغلاق جميع صمامات الغاز، وكذلك صمام الغاز الرئيسي، وإبعاد أي مصادر قابلة للاشتعال مثل الولاعات والكبريت، والزيت.

وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية ولا التعامل معها نهائيا لأنها يمكن أن يصدر عنها شرارة كهربائية تتسبب في اشتعال الحريق وانفجاره، وكذلك عدم إشعال الإضاءة والضغط على الكبس الكهربائي، والاتصال على الفور بطوارئ الغاز.