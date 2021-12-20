تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها لـ17 يناير (فيديو)

قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، التي تطالب فيها ببطلان عقد القسمة، وعدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع الخاص بأحد العقارات المملوكة للأسرة، لجلسة 17 يناير المقبل.

تفاصيل الجلسة

وحضر الجلسة، محامو الطرفين، حيث طلب دفاع آية رشوان، بإلزام الفنان رشوان توفيق بتقديم أصول العقود، وهو الأمر الذي وصفه دفاع الأخير بأنَّه «إفلاس في الادعاء»، موضحًا أنَّ أصول عقود القسمة معروفة، وتقدم الدفاع بصور منها.

طلبات الدفاع

كما استمعت المحكمة بجلسة اليوم، للمحامي مجدي مهران، دفاع الفنان رشوان توفيق، الذي طالب بعدم قبول الدعوى المقامة من آية رشوان، لرفعها على غير ذي صفة، كما طلب انتداب خبير فني لتقدير «تثمين» أعمال التشطيب الخاصة بالشاليهات محل النزاع لم تكن مشطبة، وتمّ تشطيبها وفرشها.

وطلب محامي آية رشوان تقديم عقود القسمة، وهو ما وصفه «مهران» بـ«غير المنطقي»، كونه قدّم صورًا منها للمحكمة بجلسة اليوم، فضلًا عن أن دفاع «رشوان» لم يدحض الصور.

القضية الثانية

وأشار «مهران»، إلى أنَّ القضية الخاصة بطلب إلغاء التوكيل تقرر نظرها يوم 25 الجاري، موضحًا أنَّه تمّ الرد عليها بطلب إلزام آية رشوان بردّ الأموال المملوكة للفنان رشوان توفيق إلى حالها، خاصة أنَّها أقرت هي وزوجها ونجلها أنَّ الأموال مملوكة له، ولا يجب المساس بها في حياته.