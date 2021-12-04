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محمود مسلم

محامي ابنة رشوان توفيق: «لو طلب فلوسها كانت ادتها له كلها»

كتب:

بسمة شطا وشريف سليمان
11:21 م | السبت 04 ديسمبر 2021
الفنان رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

قال محمد رأفت، محامي آية رشوان، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، إن مجدي مهران، محامي الفنان القدير، تحدث في الإعلام عن أمور دون إظهار أي مستندات، مثل الشهادات البنكية، التي وهبتها الحاجة أميمة، زوجة رشوان توفيق، لأولادها.

رفعت القضية بسبب إساءة الاستخدام

وأضاف رأفت خلال تصريحات مع «الوطن»: «موكلتي مكنتش تعرف إن الشهادات باسمها واكتشفت إن الشهادات بتروح لوالدها ومعترضتش على هذا الموقف احتراما لوالدها ووالدتها، حتى اكتشفت إساءة استعمال التوكيلات من قبل والدها ببيع بعض الممتلكات الخاصة المكتوبة باسمها على غرار شاليهات رأس سدر وبعض الممتلكات الأخرى».

وتابع محامي آية رشوان، أن تحريك الدعوى القضائية جاء للحفاظ على حق موكلته، بعدما اكتشفت بيع والدها لبعض ممتلكاتها وإعادة قسمة ممتلكات أخرى: «عيب إن المحامي يقول إنها استولت على الحاجة، هو كده عكس الآية، ولو كان طلب منها الفلوس كانت ادتها له كلها».

وأشار إلى أن رشوان توفيق وزوجته ذهبا إلى البنك لتخصيص شهادات بنكية لـ هبة وآية رشوان، موضحًا أن الأملاك التي حصلت عليها موكلته من والدتها الراحلة كانت هبة لا إرث: «البنات مكنوش يعرفوا خالص إن الشهادات باسم والدتهم، والبنات اكتشفوا إن الشهادات باسمهم، ومضّاهم على إقرارات إن ريع الشهادات تنزل في حسابه، وآية معترضتش، لكنها في النهاية رفعت قضية دفاعا عن حقها الشرعي».

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