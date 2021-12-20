حالة الطقس غدا الثلاثاء 21-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، قبل قليل، أنّ غدًا الثلاثاء، يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاط للرياح غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأضاف الخبراء، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

إدفو 19 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14