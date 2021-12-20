الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرد وأكثر المناطق تضررا بالطقس السيئ

حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ ليلة أمس حتى الصباح على معظم المدن والمحافظات، متمثلة في تكون سحب يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، بسبب منخفض جوي بارد من أوروبا، تسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وزاد التساؤلات بشأن موعد انتهاء موجة البرد.

موعد انتهاء موجة البرد

وعن موعد انتهاء موجة البرد، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في بث مباشر لـ«الوطن»، إنّه بدءًا من الغد نشهد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ومع هدوء نشاط للرياح تتراوح درجة الحرارة بين 17 و18 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

ذروة حالة عدم الاستقرار بدأت خلال الساعات الماضية

وأضافت غانم، أنّ مصر شهدت خلال الساعات الماضية ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض، يتزامن مع وجود منخفض جوي على البحر المتوسط، يجلب كتلا هوائية بين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية.

وتمثلت حالة عدم الاستقرار في تساقط أمطار على أغلب مناطق الجمهورية بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق المطلة على البحر المتوسط «مطروح - الإسكندرية»، كما شهدت القاهرة الكبرى أيضًا وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتقول عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنّه من المتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار تساقط الأمطار على السواحل الشمالية البلاد، لتخف حدة حالة عدم الاستقرار على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الدلتا وشمال الصعيد مع فترة الظهيرة، كما يتوقع تحسن الحالة الجوية غدًا وانحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا، كما تقل كميات الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، أنّ البلاد شهدت اليوم نشاط للرياح الذي يعمل على الإحساس بالمزيد من انخفاض درجات الحرارة، كما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ يتجاوز ارتفاع الموج الـ5 أمتار على البحر المتوسط، لتهدأ حركة الرياح بدءًا من الغد لنستشعر الدفء في الأحوال الجوية وإن ظلت درجات الحرارة منخفضة.

أكثر المناطق تأثرًا بحالة الطقس السيئ

وقالت «غانم» إنّ أكثر المناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار هي المحافظات القريبة من المنخفض الجوي الموجود على البحر المتوسط مثل مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لتنضم إليها خلال الساعات المقبلة دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.