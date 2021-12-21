حالة الطقس اليوم 21-12-2021.. أمطار خفيفة ورياح نشطة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء، إنّ هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

إدفو 19 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14