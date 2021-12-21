280 كتابا إلكترونيا عربي عبر منصة «تعليمي» لدعم «اتكلم عربي»

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مذكرة تفاهم مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، لدعم مبادرة «اتكلم عربي»، عبر «منصة تعليمي»، وجاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، الموافق 18 ديسمبر، بـ«إكسبو 2020 دبى».

مذكرة تفاهم بين «الهجرة» و«فودافون مصر»

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان صدر عنها، إنّ توقيع هذه المذكرة، يرتكز على وضع المواد التعليمية والتثقيفية في قوالب ترفيهية، لتناسب شريحة الأطفال المصريين بالخارج، لذا سيعتمد على ألعاب إلكترونية، والتي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

«اتكلم عربي» عبر منصة «تعليمي»

وبالنسبة للخدمات التي ستوفرها مؤسسة «فودافون مصر» لتنمية المجتمع، عبر «منصة تعليمي»، لدعم مبادرة «اتكلم عربى»، سيتم توفير ما يقرب من 280 كتابا إلكترونيا عربيا، يغطي احتياجات الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، بداية من الحروف الأبجدية وموضوعات اجتماعية وثقافية تستخدم مفردات من واقع حياة الطفل، إضافة إلى ذلك 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية، وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

كما تحتوي منصة «تعليمي»، على 182 مقطع فيديو تعليمي لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين في مصر والمصريين المقيمين بالخارج، كما تقدم المنصة، اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه، وستضم أيضا مكتبة للكتب العربية بالشراكة مع «المفكرون الصغار»، وهي شركة شقيقة لشركة «المفكرون العرب»، متخصصة بإنتاج مصادر تعليمية باللغة العربية للأطفال.

يذكر أنَّ مذكرة التفاهم، تشمل إعداد ونشر محتوى على «منصة تعليمي»، من قبل مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، لتعليم اللغة العربية بدءا من الحروف الأبجدية ووصولا إلى تعريف المستخدم بأهم العادات والتقاليد المصرية الثقافية.