السفير الأمريكي في طرابلس يشيد بالاستعدادات الليبية لانتخابات الرئاسة

أشاد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين، بالاستعدادات الليبية للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية، إن المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ستدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

نورلاند: الوكالة الأمريكية ستدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أكد في وقت سابق، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء أنهت أعمالها.

الانتخابات مقرر لها 24 ديسمبر

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أعلنت أنه من المقرر عقد الانتخابات الرئاسية الليبية فى الرابع والعشرون من ديسمبر الجاري.