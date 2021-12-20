براءة قاضيين و10 متهمين في قضية الإتجار بالآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، ببراءة قاضيين، و10 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالاتجار في الآثار بالجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر وائل فراج عشماوي، ووليد رشاد، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة 8 متهمين حضوريا، و4 متهمين غيابيا.

المتهمون قاضيين ومدير شركة

وتحمل القضية رقم «13148 لسنة 2021» جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم «11 لسنة 2021» حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمقيدة برقم «709 لسنة 2021» كلي القاهرة الجديدة، جاء فيها أن المتهمين هم «م م. ذ، 30 عاما»، «م. م. ح، 32 عاما»، «ي. م. ع، 28 عاما»، «م. ص. ال، 31 عاما، قاضي مفصول»، «م. س. م، 43 عاما»، «ع. أ. ج، 47 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «م. ن. ف، 38 عاما»، «أ. ن. ف، 41 عاما»، «أ. م. ب، 43 عاما، حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري»، «ر. أ. ي، 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «ع. ف. ع، 42 عاما، مدير شركة»، «أ. ز. ف، 41 عاما، قاضي مفصول».

تحقيقات النيابة

وذكر أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية الذي أعدته النيابة العامة، أنهم في غضون عامي 2020/2021، بدائرة محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بحيازة قطعًا أثرية بقصد الاتجار فيها، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، وقام المتهمون من الأول إلى الثالث، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، بنقل قطع أثرية مملوكة للدولة، بأن استخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلًا صفته الوظيفية للتمرير من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها على النحو المبين بالتحقيقات.