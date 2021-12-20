إطلاق اسم مصري على مركز علمي أمريكي.. والهجرة: نموذج وطني يدعو للفخر

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العالم المصري الدكتور نبيل جريس، بمناسبة إطلاق جامعة لورنس الأمريكية للتكنولوجيا اسمه على أحد مراكزها العلمية المرموقة، تكريما لإنجازاته البحثية والتطبيقية في مجال الهندسة المدنية، وبناء وتصميم الجسور بالألياف الكربونية على مدار 4 عقود.

«جريس» نموذج للفخر والاعتزاز

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنّ إطلاق اسم الدكتور نبيل جريس على أحد المراكز العلمية المرموقة بجامعة لورنس الأمريكية، يعد تكليلا لجهوده العلمية المميزة على مدار سنوات، مؤكدة أنّه نموذج يدعو للفخر والاعتزاز كونه مصري بالخارج، استطاع أن يبرز في المجال العلمي وقدّم العديد من الأبحاث العلمية في مجاله، حتى تقلد أعلى المناصب العلمية بأمريكا، ودوره الإيجابي والمؤثر في المجتمع الأمريكي.

جهود جريس لدعم «حياة كريمة» والمصريين في الخارج

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ الدكتور نبيل جريس شخصية وطنية من الدرجة الأولى، ويشغل منصب عضو المجلس العلمي الاستشاري لرئيس الجمهورية، ودائما يسعى لخدمة وطنه مصر وأقرانه من المصريين بالخارج، وكذا دوره المجتمعي المهم، إذ أطلق هو وزوجته نادرين جريس، مؤسسة خيرية لمساعدة المصريين في الخارج المحتاجين لأي مساعدة دون النظر لدين أو جنس، كما شاركت المؤسسة في حملة جمع التبرعات لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالولايات المتحدة الأمريكية، ولمست عمق وطنيته عند لقائه في ولاية ميتشيجان في وقت سابق خلال تدشين هذه المؤسسة.

ونظمت جامعة لورانس بولاية ميتشيجان، حفلا تكريميا بمناسبة إطلاق اسم الدكتور نبيل جريس على مركز أبحاث المواد المبتكرة بالجامعة، بحضور لفيف من أبرز الشخصيات الأكاديمية والسياسية ورجال الصناعة، واعتبرت هذه سابقة أن يتم تكريم عالم وإطلاق اسمه على مؤسسة أكاديمية كبيرة وهو على قيد الحياة.

من جانبه، أعرب الدكتور نبيل جريس، عن شكره لوزيرة الهجرة على تهنئتها له وعلى دعمها الدائم للمصريين بالخارج، خاصة للنماذج التي تحقق نجاحا في مختلف المجالات، مضيفا أنّه تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1975 واستكمل دراساته العليا في كندا ثم الولايات المتحدة، وعيّن في عدة مناصب أكاديمية حتى صار عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة لورانس للتكنولوجيا.

«جريس» يشارك في تجديد جسور أمريكية باستخدام الألياف الضوئية الكربونية

ومن أهم إنجازات الدكتور نبيل جريس، أنّه قدّم ونفذ أبحاث لتجديد الجسور بالولايات المتحدة باستخدام الألياف الضوئية الكربونية، حصل من خلالها على دعم لأبحاثه من العديد من الجهات الأكاديمية والحكومية الأمريكية بلغ نحو 28 مليون دولار، وصمم أول جسر في العالم وفي تاريخ الولايات المتحدة دون حديد تسليح وباستخدام هذه الألياف الضوئية الكربونية بولاية ميتشيجان، وهو ما حصد من خلاله نحو 13 جائزة.