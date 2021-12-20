إنشاء 6 ملاعب جديدة بكفر الشيخ ضمن خطة تطوير مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من ملاعب جديدة بمراكز شباب «كفر الشيخ، شنو، دفرية، المنشأة الكبرى» تسلمتها اللجنة الهندسية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، وجامعة القاهرة، ومديرية الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

قيمة مضافة للرياضة

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، إن خطة إنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب تعد قيمة مضافة للرياضة بالمحافظة وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن بتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير مراكز الشباب، وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ أبو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

افتتاح ملاعب جديدة بكفر الشيخ

يذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، افتتح الشهر الماضي عدد من الملاعب الجديدة منها ملعب النجيل الصناعي بنادي سخا، ملعب مركز شباب قونه بقلين بتكلفة 2 مليون و700 ألف، كذا ملعب الرملة القانوني بتكلفة 2 مليون جنيه، وكذلك ملعب مركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنية، وملعب 62 الجدية بالحامول، بالإضافة إلى ملعب مركز شباب قبريط بفوة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.