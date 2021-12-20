كسل ربة منزل يتسبب في مصرع طفل بالفيوم.. «رمت أسطوانة غاز من الثالث»

كان الطفل، الذي لم يكمل عامه السادس بعد، يلهو ويلعب أمام منزله كعادته كل يوم، حينما جاءت سيارة محملة بأسطوانات الغاز للبيع لمن يرغب، وفي تلك اللحظة قام أحد الجيران بالنداء على زوجته لتغيير أسطوانة المنزل الفارغة، لكن «كسلها» جعلها تلقي الأسطوانة من شرفة المنزل دون أن تنظر في الشارع، لتسقط فوق رأس الطفل الصغير ليسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه على الفور.

مصرع طفل بسبب أسطوانة الغاز

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية بنطاق المركز، بمصرع طفل سقطت عليه أسطوانة غاز من الطابق الثالث.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث بقرية حلفا بنطاق المركز، وتبين وفاة طفل لم يتجاوز السادسة من عمره إثر سقوط إسطوانة غاز فوق رأسه.

الأسطوانة سقطت على رأس الطفل

وقالت أسرة الطفل في محضر الشرطة، إنّ نجلها كان يلهو ويلعب في الشارع، إلا أنّ جارتهم ألقت أسطوانة غاز من الطابق الثالث إلى زوجها ليقوم بتغييرها بأخرى ممتلئة، فسقطت فوق رأس طفلها فسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، مُتهمة جارتها بالتسبب في وفاة طفلها.

ونُقلت جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.