مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بينهم طفل في حادث سيارة مأساوي بالفيوم

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة السادسة صباحاً حينما أدار سائق سيارة ميكروباص سيارته، بعدما امتلأت بالركاب، من محافظة المنيا، ليسافر بهم إلى محافظة الجيزة، وظل يقود سيارته بسرعة جنونية على طريق أسيوط الصحراوي الغربي نظراً لكون الطريق فارغاً، متجاوزاً محافظة بني سويف، حتى وصل إلى محافظة الفيوم، وتحديداً أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة، لينفجر إطار السيارة فجأة بفعل احتكاكه مع الأسفلت بسرعة، فاختلت عجلة القيادة في يد السائق، وتعالت صرخات الركاب حتى انقلبت السيارة على الطريق عدة مرات وأصيب من فيها.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من المقدم خالد رياض رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل المدينة، ومصرع شخص وإصابة 11 آخرين بينهم طفل.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الفيوم الجديدة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ثلاثيني مجهول الاسم والعنوان، وإصابة 11 آخرين بينهم طفل صغير.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، هرعت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وجرى نقل أشلاء جثة شخص ثلاثيني مجهول الاسم والعنوان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما أُصيب كل من خلف عيد أحمد، 32 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، وشريف يوسف محمد، 40 سنة، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد نور رياض، 41 سنة، بكدمات بالوجه والجسم، وصباح محمد حسب الله، 55 سنة، بكدمات بالرأس والعين، وإيمان أشرف محمد، 29 سنة، بكدمات بالصدر، وحسين هاني حسين، 7 سنوات، بجروح بفروة الرأس، وإبراهيم سيد محمود، 54 سنة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وعبدالله محمد كمال، 24 سنة، بجروح وكدمات بالجسم، إسلام ربيع إبراهيم، 23 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعاطف حمادة حسين، 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجيادي محمد عبد الفتاح، 42 سنة، بجروح بفروة الرأس وسحجات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.