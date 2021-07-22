مصرع طفل صعقا بالكهرباء بالفيوم.. والأم تتهم الجد بقتله

طفل صغير لم يتجاوز عمره الثلاثة أعوام، نشأ وحيداً بعد وفاة والده قبل أشهر قليلة منتحراً لمروره بأزمة نفسية إثر انفصاله عن والدته، وعاش بحضانة والدته حتى ذهبت إليها أسرة والده وتشاجروا معها واصطحبوا الطفل نظراً لكونه آخر ذكرى تبقت لهم من ابنهم.

ولم تكن حياة الطفل فقط صعبة، ولكن نهايته كانت كذلك أيضاً، حيث كان يلهو ويلعب في منزل جده لوالده وتعرض للصعق بالكهرباء ليلقى مصرعه في الحال، بينما نشبت مشاجرة بين والدته وأسرة والده لاتهامها لهم بالتسبب في وفاته.

مصرع طفل صعقاً بالكهرباء

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغاً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا يفيد مصرع الطفل كمال عبد الرحمن كمال، 3 سنوات، صعقاً بالكهرباء خلال لهوه في منزل جده لوالده بسبب حدوث ماس كهربائي فجأة.

الوالد انتحر لانفصاله عن زوجته

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز شرطة إطسا، بمعاونة الرائد أحمد الشريف رئيس مباحث المركز، أنّ والد الطفل مات منتحراً منذ فترة قريبة، بسبب مروره بأزمة نفسية لانفصال زوجته عنه، وأنّ الطفل كان في حضانة والدته، إلا أنّ أسرة والد الطفل تشاجرت معها وأخذته منها نظراً لكونه آخر ما تبقى من ابنهم، وسيذكرهم به.

الأم تتهم الجد بقتل ابنها

وحررت والدة الطفل، محضراً بقسم شرطة إطسا اتهمت فيه جد الطفل لأبيه بالتسبب في وفاته خصوصاً أنّهم أخذوه منها عنوةً، وطالبت بتشريح جثة الطفل للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تشريح جثة الطفل

وانتدبت النيابة العامة، فريق من الطبي الشرعي لتشريح جثة الطفل، وبيان ما به من إصابات، وإيضاح أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.