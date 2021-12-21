حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الحماس الشديد وقوة الشخصية أبرز ما يميز مواليد برج الحمل عن غيرهم، كما يتصف بإخلاصه الشديد للأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس وهناك أمور مهنية أو عائلية تستدعي الانتباه، وعليك أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس وعطارد معاكسان.. حاول ألا تضيع طاقتك في خلافات فارغة، القِ بذلك خلف ظهرك وتقدّم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.