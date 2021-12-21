حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور عناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، إلا أنّه ينهي المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العلاقات واليوم مثالي لإبراز مواهبك أو للإعلان عن فكرة تراودك وتحلم بها.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.