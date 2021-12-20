«الصحة»: مخزون الأدوية وأمصال «اللدغات» كاف لمواجهة موجة الطقس السيء

أعلنت وزارة الصحة، عن توافر مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة « للدغات العقارب والثعابين» بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، فضلا عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطقم الطبية بأقسام الطوارىء والتخصصات الحرجة بالمستشفيات.

تقلبات جوية وسقوط ثلج في بعض المحافظات

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية يصاحبها برودة في الطقس وتساقط أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى سقوط الثلج على بعض المحافظات الساحلية، ويجب توخي الحذر عن الخروج من المنزل ومتابعة حالة الطقس، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة والاهتمام بشرب المياه، وغيرها من النصائح الضرورية التي نستعرضها في السطور التالية.

الفئات الأكثر تضررا من التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح للمواطنين في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المحافظات، وتؤثر سلبا صحة بعض المواطنين من وخاصة الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الحساسية والأمراض التنفسية.

ووجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لتعامل مع التقلبات الجوية التي يمكن أن يتبعها المواطنين للوقاية من خطورة التقلبات الجوية وتمثلت هذه النصائح في:

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة

- شرب المياه بكميات كافية من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم الواحد لتحسين تدفق الدم للرئتين

- تناول وجبات غذائية وصحية متوازية، خاصة الأغذية التي ترفع المناعة خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين سي

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وشرب السوائل الدافئة

- أخذ قسط كافي من الراحة والنوم