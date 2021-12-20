أبرز تصريحات وزيرة الهجرة في إكسبو دبي 2020.. تنظيم 15 معسكرا بـ«اتكلم عربي»

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال فعاليات مبادرة «اتكلم عربي»، ضمن إكسبو دبي 2020، أن مشاركة المبادرة بهذا الحدث، فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الشرائح المستهدفة، وخاصة الالتقاء بأبناء المصريين في الإمارات الشقيقة، وممارسة عدد من الفعاليات والأنشطة معهم، وهي واحدة من أهداف مبادرة اتكلم عربي؛ للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والعربية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج.

تنفيذ معسكرات بالتعاون مع شركة ويل سبرينج

كما صرحت وزيرة الهجرة خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بأنه جار استكمال التعاون مع دار نهضة مصر للنشر المسئولة عن تطبيق اتكلم عربي، بدوره أول تطبيق إلكتروني من نوعه لتعليم اللغة العربية موجه لأبنائنا المصريين بالخارج، بما يحقق الحفاظ على هويتنا المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة مصر الخير في برامجها لبناء الإنسان، وكذلك استمرار تنفيذ المعسكرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة ويل سبرينج.

وأشارت «مكرم»، إلى أن «اتكلم عربي» مبادرة وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، فضلا عن تاريخهم وحضارتهم العريقة، وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وأشارت إلى أنه تم عقد أكثر من 15 معسكرًا عبر الفيديوكونفرانس، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات ضمن الأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة.

وزيرة الهجرم تكرم 20 شابا بإكسبو دبي 2020

وعلى جانب فعاليات «إكسبو دبي 2020»، كرمت السفيرة نبيلة مكرم، 20 شابا من المشاركين في تنظيم الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020» دبي، وهم من الشباب المصري بالخارج، وقدمت لهم شهادات تكريم تعبيرا عن امتنانها لما يبذلونه من جهد في عملية التنظيم المستمر طيلة المعرض.

وخلال زيارتها لبيت الحكمة بالشارقة في إطار تنظيم فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بالجناح المصري بمعرض اكسبو دبي 2020، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لدعوتها لزيارة بيت الحكمة بإمارة الشارقة، الذي يعد منارة ثقافية بارزة في تأصيل الهوية العربية، ويساهم في الحفاظ على الإرث الثقافي العربي.

وأشارت إلى استهداف تبادل المعارف المختلفة، والاستفادة من تجربة إمارة الشارقة في إطلاق عدد ضخم من المبادرات الثقافية والاجتماعية المخصصة لربط الشباب والأطفال بجذورهم الوطنية.

وفى نهاية فعاليات «إكسبو دبي 2020»، أكدت «مكرم»، أن تكاتف الجهود يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واستكمال الطريق الذي نتعاون فيه جميعًا لتنشئة جيل يدرك واقعه ومستقبله.