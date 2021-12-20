شباب مصر الدارسين بالخارج يشاركون فى الترويج لـ«اتكلم عربى».. فيديو

مقطع فيديو مدته لا تتخطى الدقيقة الواحدة، ظهر فيه عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، منهم أعضاء مركز حوار وزارة الهجرة «MEDCE»، للمشاركة في الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية، واللغة العربية.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع الفيديو، الذى تم نشره بالتزامن مع فعاليات الوزارة داخل إكسبو دبي 2020، للترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

وشمل مقطع الفيديو القصير، عدد من الشباب من دول مختلفة، يتحدثون باللغة العربية، خلال ثواني معدودة، التي تبرز تمسكهم بالهوية والثقافة المصرية، وتشجيعها منهم للشباب المصريين الدارسين بالخارج، للحفاظ على اللغة العربية.

رابط فيديو شباب المصريين بالخارج

وجدير بالذكر، أن ذلك الفيديو جاء بالتزامن مع ختام فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الإمارات العربية المتحدة، للترويج لفعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إكسبو دبي 2020، وبالتزامن مع اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية.

حيث قدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد كبير من الأنشطة والفعاليات للمصريين المقيمين بدولة الإمارات، للترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك بمشاركة عدد من أبناء وعائلات المصريين بالخارج، بجانب حضور من الأسر المصرية بالخارج والمسئولين.

كما أشارت وزيرة الهجرة، أثناء الفعاليات ضمن «إكسبو دبي 2020»، إلى أن اللغة العربية هي هويتنا وثقافتنا، وعلينا أن نفتخر بذلك كل يوم، وليس يومًا واحدًا في العام، منوهة إلى حرص الوزارة على تعليم أولادنا بالخارج اللغة العربية ليفخروا بتاريخهم وتراثهم.