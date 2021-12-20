6 ضوابط لامتحانات أولى وتانية ثانوي.. أبرزها إعفاء طلاب المنازل من اختبار الحاسب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وضوابط الامتحانات، التي تبدأ 22 يناير للصف الأول الثانوي، و23 للصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن الامتحانات إلكترونية في جميع المدارس.

وقالت وزارة التعليم، إن امتحانات أولي وثانية ثانوي للمواد خارج المجموع تعقد يومي 15 و17 يناير 2022، ورقيا بلجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي صحة الطلاب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب أولى وثانية ثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات

وأصدرت الوزارة، خلال خطاب مرسل للإدارات التعليمية، تعليمات وضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مؤكدة أن امتحان المستوي الرفيع للمدارس الرسمية للغات يجري بمعرفة المدرسة، لافتاً إلى أن الامتحانات العملية للتربية الرياضية والأنشطة تعقد حسب ظروف كل مدرسة.

ضوابط امتحانات أولي وثانية ثانوي

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعليمات المديريات التعليمية للإدارات التعليمية والمدارس بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2021/2022، التي جاءت كالآتي:

- يؤخذ إقرار بالمدارس بما يفيد علم الطلاب بمواعيد الامتحان.

- يجري امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات بمعرفة المدرسة.

- إعفاء طلاب المنازل والعائدين من الخارج من الامتحانات العملية والنظرية لمادة الحاسب الآلي طبقاً للقرار الوزاري رقم 137.

- يعامل طلاب الخدمات كطلاب منتظمين طبقاً للقرار 357 لسنة 2018، ويخضعون للامتحانات العملية والتحريرية.

- إجراء الامتحانات العملية للتربية الرياضية والأنشطة حسب ظروف كل مدرسة.

- إجراء امتحانات العملي في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات حسب ظروف كل مدرسة.