البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، داخل المنطقة الحمراء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع طفيف نسبته 0.72%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11482.43 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.78%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2114.49 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3125.94 نقطة متراجع بنسبة 0.78%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.95%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.95%، ليغلق الجلسة عند 2004.56 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.04 مليار جنيه، من خلال التداول على 265.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 32.915 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 29 سهما، فيما انخفض 96 سهما، واستقر 65 سهمًا دون تغيير.

جني أرباح وراء تراجع المؤشرات

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية قاد مؤشرات البورصة للإغلاق على تراجعات جماعية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي.

المؤشر الرئيسي يتجه نحو مستوى 11600 نقطة

وتابع عيد، أنه مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11400، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح مراكز مالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11600 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» أغلق متراجعاً بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة؛ الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السبعيني، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2100، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160، أما في حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2000 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 175.1 مليون جنيه للمصريين، و12.4 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 162.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 730.258 مليار جنيه، بخسائر 3.5 مليار جنيه.