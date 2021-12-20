«صحة النواب» تحذر من زحام رأس السنة: تجنبوا التجمعات والسلام باليد

حذرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من سرعة انتشار متحور «أوميكرون» مطالبة بضرورة التباعد الاجتماعي والجسدي بين المواطنين لمواجهة متحورات فيروس كورونا، مع اقتراب حلول أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة 2022.

صحة النواب: لا مانع من إقامة الاحتفالات بحذر

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في تصريحات لـ «الوطن»: «لا مانع من إقامة الاحتفالات، ولكن ينبغى علينا توخي الحذر للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ارتداء الكمامات الطبية وغسل وتطهير اليدين، ويفضل عدم السلام باليدين والاكتفاء بتوجيه التحية».

صحة النواب تطالب بالتباعد الاجتماعي في الأعياد

وشدد الدكتور أشرف حاتم، على ضرورة تفعيل القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن مواجهة فيروس كورونا من خلال وضع علامات للتباعد في أماكن الصلاة داخل المساجد والكنائس بحيث لا تقل عن متر ونصف، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة والمسارح والمتنزهات ودور العرض بالسينما.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن جينات متحور أوميكرون ليست ببعيدة عن متحوري دلتا ودلتا بلس، وتأثيراته تكمن في سرعة الانتشار، لذلك يجب الحذر الشديد في هذه الفترة والابتعاد تمامًا عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الاستمرار في تحديث بروتوكولات العلاج المستخدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا، وأظهرت آخر الإحصاءات إصابة نحو 273.85 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، ولم يتوصل حتى الآن إلى أية علاجات للقضاء على هذا الفيروس.