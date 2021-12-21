حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مولود برج السرطان العائلة من أولوياته، ولديه قيم عائليّة قويّة متمسك بها ولا يتخلى عنها أبدا، ويحرص على تمريرها لأبنائه بشكل جيد، ويمتاز كذلك بقدرته العالية على إعطاء الأمان والدفء لعائلته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

اليوم تخطط جيدا وتكسب الإعجاب وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به، وتعرف كيف تفرض إرادتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في برجك يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعر إيجابية ويمنحك سحرا وتألقا.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.