حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

رغم أن مشاعر أصحاب برج الدلو جياشة، ويمكنهم الشعور بالآخرين، إلا أن نظرتهم العقلانية والعملية طوال الوقت تجعل الكثيرين يعتقدون أنهم باردين وعديمي المشاعر.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة، وعليك ألا تهمل شكوى جسدك، وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على السرية والكتمان، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.