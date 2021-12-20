حظك اليوم برج الجدي الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن المرأة برج الجدي أنها حادة الطباع وصارمة في معظم قرارتها، لكن في الحقيقة هي حنونة للغاية، ولكنها تفقد التعبير عن حبها وخوفها وطريقة الصرامة هي وسيلتها الوحيدة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.