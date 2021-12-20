حظك اليوم برج الحوت الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميزمولود برج الحوت بأن لديه القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، طموحين، فهو يبحث شغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك، وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر، وتعبّر عن ذلك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس